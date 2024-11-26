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"نيويورك تايمز": مصدران بالحرس الثوري يقولان إن إيران أُبلغت بأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بات وشيكا
Lebanon 24
26-11-2024
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