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يديعوت أحرونوت: عدد المنازل المدمرة في الشمال تجاوز 8800 وأكثر من 7000 مركبة ونحو 300 موقع زراعي تضررت

Lebanon 24
26-11-2024 | 01:59
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