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بوريل: الاتفاق المقترح بشأن لبنان يتضمن كل الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل

Lebanon 24
26-11-2024 | 03:10
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