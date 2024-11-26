Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية اللبنانية: استهداف إسرائيل لقواتنا يقوض بشكل خطير الجهود التوصل لوقف إطلاق النار ويضعف مساعي الوساطة الجارية

Lebanon 24
26-11-2024 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي. إن. إن. عن مصادر أميركية وإسرائيلية: ترامب لن يسعى إلى قلب الجهود الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
lebanon 24
26/11/2024 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي لـABC: هناك تقدم جدي في مساعي التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
26/11/2024 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار
lebanon 24
26/11/2024 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إسرائيل لا تزال تعرقل مساعي التوصل لوقف إطلاق النار
lebanon 24
26/11/2024 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:53 | 2024-11-26
05:49 | 2024-11-26
05:47 | 2024-11-26
05:43 | 2024-11-26
05:34 | 2024-11-26
05:28 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24