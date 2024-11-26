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الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو شارك بمحاولة انقلاب 2022 وكان على علم تام بمخطط لاغتيال لولا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:21
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