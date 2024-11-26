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ميقاتي: اطالب بالتزام العدو الاسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي يحتلها والالتزام بالقرار 1701 كاملا 

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:52
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