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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً الى سكان الجنوب بعدم التوجه نحو القرى التي طالب بإخلائها أو باتجاه قواته في المنطقة

Lebanon 24
26-11-2024 | 21:16
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