الجيش: ندعو المواطنين إلى التريّث بالعودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24