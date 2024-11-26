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الجيش: ندعو المواطنين إلى التريّث بالعودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-11-2024 | 23:49
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