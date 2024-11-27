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"لبنان 24": بدء عمليات الأشغال لترميم واعادة فتح الطريق الدولي بين لبنان وسوريا عند نقطة المصنع الحدودية

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:10
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