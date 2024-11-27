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كلمة مُرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:01
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"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء
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كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مُستهل جلسة مجلس الوزراء
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