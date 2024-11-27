Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: مشادات بين بن غفير وعدد من عائلات الرهائن خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تفتتح جلستها بمشادات بين أعضائها على خلفية إقالة غالانت
lebanon 24
27/11/2024 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن في الكنيست يخرج بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من منصة الجمهور خلال كلمة لنتنياهو
lebanon 24
27/11/2024 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن عائلات الأسرى: المؤشرات على حياة الرهائن تتناقص ولم نتلق منذ وقت طويل أي إشارات عنهم
lebanon 24
27/11/2024 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الأمن القومي يدعو الإسرائيليين إلى عدم حضور مباريات مكابي تل أبيب في إيطاليا
lebanon 24
27/11/2024 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:55 | 2024-11-27
06:36 | 2024-11-27
06:32 | 2024-11-27
06:17 | 2024-11-27
06:10 | 2024-11-27
05:56 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24