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رئيسة الوزراء الإيطالية: نرحب بإعلان وقف النار في لبنان وهو الهدف الذي كانت الحكومة تعمل على تحقيقه منذ فترة طويلة

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:01
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