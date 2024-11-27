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المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: مهمة الفرقاطة لودفيغسهافن الرئيسية هي منع وصول الأسلحة إلى حزب الله
Lebanon 24
27-11-2024
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08:40
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