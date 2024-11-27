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مسؤول عسكري إسرائيلي: طائراتنا تنفذ دوريات فوق لبنان وقواتنا لا زالت في الداخل مستعدة لأي انتهاك

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:52
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