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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: حماس تواصل الابتعاد عن إبرام أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:59
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