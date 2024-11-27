14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ويأمل بأن تكون خطوة جادة لوقف الحرب
Lebanon 24
27-11-2024
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان برعاية أميركية-فرنسية ويعتبرها خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف الحرب على قطاع غزة
Lebanon 24
الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان برعاية أميركية-فرنسية ويعتبرها خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف الحرب على قطاع غزة
27/11/2024 21:19:39
27/11/2024 21:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ندعو لوقف فوري شامل لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701
Lebanon 24
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ندعو لوقف فوري شامل لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701
27/11/2024 21:19:39
27/11/2024 21:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نُوجّه نداءً لأصدقاء لبنان لبذل الجهود لوقف إطلاق النار والعمل على الإستقرار الدائم على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخصوصاً الـ1701
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نُوجّه نداءً لأصدقاء لبنان لبذل الجهود لوقف إطلاق النار والعمل على الإستقرار الدائم على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخصوصاً الـ1701
27/11/2024 21:19:39
27/11/2024 21:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: "حزب الله" ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار مع تشديد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي: "حزب الله" ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار مع تشديد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701
27/11/2024 21:19:39
27/11/2024 21:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
Lebanon 24
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
00:41 | 2024-11-27
27/11/2024 12:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من جنوب لبنان... ظنّوا أنّه استشهد وهكذا التقى بوالدته
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من جنوب لبنان... ظنّوا أنّه استشهد وهكذا التقى بوالدته
08:21 | 2024-11-27
27/11/2024 08:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
27/11/2024 02:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
برشاقة لافتة وبغاية الجمال.. طليقة وائل كفوري برفقة ابنته الصُغرى شاهدوا آخر صورة لها
Lebanon 24
برشاقة لافتة وبغاية الجمال.. طليقة وائل كفوري برفقة ابنته الصُغرى شاهدوا آخر صورة لها
01:56 | 2024-11-27
27/11/2024 01:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": هذا هو الموعد الجديد لسريان وقف اطلاق النار
Lebanon 24
"لبنان24": هذا هو الموعد الجديد لسريان وقف اطلاق النار
14:48 | 2024-11-26
26/11/2024 02:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:18 | 2024-11-27
نديم الجميّل: نحن مع انتخاب رئيس جمهورية ينفّذ الاتفاقية ويدعم الجيش إلى أقصى حدّ للوصول إلى دولة تحقّق المساواة بين جميع اللبنانيين
14:01 | 2024-11-27
هوكشتاين: الاتفاق فرصة للبنان للعودة إلى الاستقرار والإزدهار وفرض سيادته على أراضيه وإعادة بناء البلاد (الحرة)
13:59 | 2024-11-27
الجيش الإسرائيلي: خلال الحرب هاجمنا ودمرنا نحو 360 هدفًا في أنحاء الضاحية الجنوبية لبيروت
13:43 | 2024-11-27
الجيش الإسرائيلي: دمرنا قدرات "حزب الله" الاقتصادية وجففنا مصادر تمويله في لبنان
13:40 | 2024-11-27
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيتم بشكل تدريجي
13:38 | 2024-11-27
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل بتصميم لمواجهة أي خروقات للاتفاق
فيديو
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
27/11/2024 21:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
27/11/2024 21:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:01 | 2024-11-25
27/11/2024 21:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24