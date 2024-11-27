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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عن سقوط 150 ألف ضحية في غزة بين قتيل وجريح ومفقود

Lebanon 24
27-11-2024 | 10:42
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