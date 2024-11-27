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رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن على مذكرتي الاعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق

Lebanon 24
27-11-2024 | 11:16
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