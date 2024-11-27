Advertisement

أخبار عاجلة

موقع سيحاه مكوميت الإسرائيلي: قرار بسجن شابين إسرائيليين رفضا التجنيد بصفوف الجيش احتجاجا على الحرب والاحتلال

Lebanon 24
27-11-2024 | 11:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع واللا الإسرائيلي عن مسؤولين في الجيش: لا نستبعد أن يحاول الإيرانيون اغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار في إسرائيل وخارجها
lebanon 24
27/11/2024 21:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار في موقعين قرب أسدود وتحييد المنفذ
lebanon 24
27/11/2024 21:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال الحرب هاجمنا ودمرنا نحو 360 هدفًا في أنحاء الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
27/11/2024 21:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: كل من يظن أنه في موقع يسمح له بفرض المعادلات حريٌّ به أن يتجنب قراءة الأخبار من "أبواق حزب الله" أو أن يجول في ضاحيته الجنوبية وسيفهم الليلة على وجه التحديد
lebanon 24
27/11/2024 21:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:18 | 2024-11-27
14:01 | 2024-11-27
13:59 | 2024-11-27
13:43 | 2024-11-27
13:40 | 2024-11-27
13:38 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24