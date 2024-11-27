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الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي "روحي فتوح" مهام رئيس السلطة الفلسطينية "حال شغور المنصب"

Lebanon 24
27-11-2024 | 12:45
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