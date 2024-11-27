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هوكشتاين: لمن يسأل عن الهدنة أقول إنها ليست هدنة 60 يوماً بل اتفاق مستدام وهذا ما نتمناه

Lebanon 24
27-11-2024 | 14:45
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