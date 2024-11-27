Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن ستوجّه القوّات المسلّحة اللبنانية لمنع الانتهاكات والردّ عليها بشكل فعّال

Lebanon 24
27-11-2024 | 17:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمّن بنداً حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران
lebanon 24
28/11/2024 07:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب جهزت خطة عسكرية كاملة للساعات الـ24 الأخيرة من الحرب على الجبهة اللبنانية
lebanon 24
28/11/2024 07:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: القصف الصاروخي الأخير من لبنان استهدف بشكل مباشر موقعين في كريات شمونة بإصبع الجليل
lebanon 24
28/11/2024 07:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: لم تتم بعد صياغة ما سيحدث بشكل نهائي في ما يتعلق بالتسلح أو نقل الأسلحة إلى داخل لبنان
lebanon 24
28/11/2024 07:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:04 | 2024-11-28
23:59 | 2024-11-27
23:49 | 2024-11-27
23:48 | 2024-11-27
23:46 | 2024-11-27
23:41 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24