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"واللا" عن وزير كبير في الكابينت: نتنياهو مهتم بالترويج لصفقة رهائن جزئية في غزة لا تجبره على إنهاء الحرب

Lebanon 24
27-11-2024 | 17:20
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