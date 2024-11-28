Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: محادثات بين حركة فتح وحماس والجهاد السبت المقبل في القاهرة لمناقشة رد السلطة الفلسطينية على الورقة المصرية

Lebanon 24
28-11-2024 | 00:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: لا اتفاق بين فتح وحماس ولا تزال الفجوات واسعة بين الطرفين
lebanon 24
28/11/2024 10:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني مصري لـ"سكاي نيوز عربية": انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي
lebanon 24
28/11/2024 10:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر لسكاي نيوز: قمة عربية وإسلامية ستُعقد بداية الشهر المقبل لمناقشة مسار حل الدولتين
lebanon 24
28/11/2024 10:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز عربية: لقاء القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس برعاية مصرية أجل إلى يوم الأربعاء المقبل
lebanon 24
28/11/2024 10:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:50 | 2024-11-28
03:49 | 2024-11-28
03:49 | 2024-11-28
03:48 | 2024-11-28
03:48 | 2024-11-28
03:46 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24