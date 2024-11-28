Advertisement

أخبار عاجلة

فريق ترامب الانتقالي: تم استدعاء الأمن لمنازل عدد من مرشحي إدارة ترامب بعد تهديدات بوجود قنابل

Lebanon 24
28-11-2024 | 00:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فريق ترمب الانتقالي: عدد من مرشحي إدارة ترمب تعرضوا لتهديدات ومضايقات
lebanon 24
28/11/2024 10:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"اف بي آي": إنذارات بوجود قنابل وحوادث في منازل أشخاص متوقع انضمامهم لإدارة ترامب
lebanon 24
28/11/2024 10:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب الجديدة.. جدل بشأن المرشحين قبل تثبيتهم بشكل رسمي
lebanon 24
28/11/2024 10:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فريق ترامب لم يوقع بعد على مذكرات التفاهم الضرورية مع إدارة الخدمات العامة والبيت الأبيض (أكسيوس)
lebanon 24
28/11/2024 10:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:53 | 2024-11-28
03:51 | 2024-11-28
03:50 | 2024-11-28
03:49 | 2024-11-28
03:49 | 2024-11-28
03:48 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24