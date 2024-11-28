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إعلام فلسطيني: اشتباكات وإطلاق نار كثيف خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية جنوب جنين

Lebanon 24
28-11-2024 | 00:35
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