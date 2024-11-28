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رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي غانتس: علينا إخراج المختطفين من غزة وعدم السماح لمستوطنين آخرين بدخول القطاع (الجزيرة)

Lebanon 24
28-11-2024 | 01:47
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