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وزير خارجية بريطانيا: دعونا مع فرنسا وألمانيا إسرائيل إلى تجديد العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:43
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