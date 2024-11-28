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القناة 14 الإسرائيلية: هاجمت قوات الجيش بطائرة مقاتلة منطقة صيدا في جنوب لبنان بعد رصد تهديد

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:27
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