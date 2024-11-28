Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني ورئيس الوزراء الكندي يؤكدان في اتصال هاتفي على أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني يُؤكّد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/11/2024 01:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يؤكد خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي ضرورة التوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/11/2024 01:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أهمية إطلاق سراح الرهائن في غزة وإنهاء الحرب
lebanon 24
29/11/2024 01:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الكندي: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ونشجع جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل
lebanon 24
29/11/2024 01:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2024-11-28
18:09 | 2024-11-28
17:59 | 2024-11-28
17:55 | 2024-11-28
17:49 | 2024-11-28
17:45 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24