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نتنياهو: نستغل وقف إطلاق النار لإعادة تأهيل قواتنا وتسليح أنفسنا بشكل كبير من إنتاجنا الذاتي ومن الولايات المتحدة

Lebanon 24
28-11-2024 | 13:52
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