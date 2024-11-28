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علي حسن خليل: لم يتحقق النصر بالنسبة للإسرائيلي ونحن خسرنا الكثير على مستوى القادة والرموز والشهداء والبنى التحتية فإسرائيل تستطيع أن تقتل لكنها لا تستطيع ان تنتصر (MTV)

Lebanon 24
28-11-2024 | 14:44
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