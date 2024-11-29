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كوريا الجنوبية: مناورة جوية تكتيكية ضد اختراق الصين وروسيا لمنطقة الدفاع الجوي (العربية)

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:22
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