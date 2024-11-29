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المنسقة الأممية في لبنان: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وتعزيز الجيش اللبناني لا يمكن أن يتم "بين ليلة وضحاها"

Lebanon 24
29-11-2024 | 09:34
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