Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي: نحتاج لتنويع مصادر السلاح لتعزيز قدرة العراق أمام التحديات الداخلية والخارجية (الشرق)

Lebanon 24
29-11-2024 | 11:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يستنكر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال أمام إدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
29/11/2024 20:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: الشرق الأوسط يقف على أعتاب منزلق خطير قد يهز الاقتصاد العالمي ويعرض التنمية لانتكاسة
lebanon 24
29/11/2024 20:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يتهم إسرائيل بتهديد بلاده
lebanon 24
29/11/2024 20:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: وجهنا وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد الإسرائيلي بالمحافل الدولية
lebanon 24
29/11/2024 20:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:17 | 2024-11-29
13:10 | 2024-11-29
13:05 | 2024-11-29
12:56 | 2024-11-29
12:54 | 2024-11-29
12:41 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24