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قوات من الجيش العراقي تتحرك من الموصل باتجاه الحدود مع سوريا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-11-2024 | 15:02
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