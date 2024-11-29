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القناة 11 الاسرائيلية: نتنياهو يعتزم إقالة رئيس هيئة أركان الجيش هيرتسي هاليفي خلال الشهرين المقبلين وتحميله مسؤولية الفشل في 7 تشرين الاول

Lebanon 24
29-11-2024 | 16:38
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