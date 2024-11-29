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الاحتلال ينفّذ تفجيراً بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع

Lebanon 24
29-11-2024 | 19:23
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