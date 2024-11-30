Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: خلال أعمال تمشيط قمنا بها في جنوب لبنان على مدار الساعات الماضية كشفنا وسائل قتالية داخل مسجد استخدمه عناصر حزب الله وصادرناها

Lebanon 24
30-11-2024 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته قصفت عناصر من حزب الله في مركز للقيادة داخل مسجد ملاصق لمستشفى في بنت جبيل بجنوب لبنان
lebanon 24
30/11/2024 13:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارة الليلة الماضية على مقر قيادة لحزب الله داخل مسجد بجانب مستشفى غندور بجنوب لبنان
lebanon 24
30/11/2024 13:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا أبعدت خلال الساعات الأخيرة عناصر إضافية من مناطق في جنوب لبنان
lebanon 24
30/11/2024 13:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة وسادس في جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
lebanon 24
30/11/2024 13:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:13 | 2024-11-30
06:08 | 2024-11-30
06:07 | 2024-11-30
05:37 | 2024-11-30
05:31 | 2024-11-30
05:28 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24