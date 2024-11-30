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وزير الخارجية التركي: استمرار إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل يجعلها أكثر عنفا وندعو لزيادة الضغوط على إسرائيل لوضع حد للإبادة في غزة

Lebanon 24
30-11-2024 | 03:23
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