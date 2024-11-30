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يسرائيل هيوم عن مصادر حكومية إسرائيلية: الأضرار التي لحقت بالمستوطنات الشمالية كبيرة وهدم أكثر من 500 منزل

Lebanon 24
30-11-2024 | 05:22
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