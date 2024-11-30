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الجيش الإسرائيلي يعلن أنه اغتال منفذ هجوم 7 تشرين الأول في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:08
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