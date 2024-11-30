17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه اغتال منفذ هجوم 7 تشرين الأول في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن
Lebanon 24
30-11-2024
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي أصيب في 7 تشرين الأول
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي أصيب في 7 تشرين الأول
30/11/2024 17:13:41
30/11/2024 17:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يبث لقطات لم تنشر لهجوم السابع من تشرين الأول
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يبث لقطات لم تنشر لهجوم السابع من تشرين الأول
30/11/2024 17:13:41
30/11/2024 17:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة "8207" لواء ألون (228) أُصيب في 26 تشرين الأول في إحدى معارك جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة "8207" لواء ألون (228) أُصيب في 26 تشرين الأول في إحدى معارك جنوبي لبنان
30/11/2024 17:13:41
30/11/2024 17:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى امتلاك إيران القدرة على الرد بنفس قوة هجوم الأول من تشرين الاول
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى امتلاك إيران القدرة على الرد بنفس قوة هجوم الأول من تشرين الاول
30/11/2024 17:13:41
30/11/2024 17:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
Lebanon 24
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
15:41 | 2024-11-29
29/11/2024 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
15:50 | 2024-11-29
29/11/2024 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
13:29 | 2024-11-29
29/11/2024 01:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
04:00 | 2024-11-30
30/11/2024 04:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
23:27 | 2024-11-29
29/11/2024 11:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:01 | 2024-11-30
المرصد السوري: "هيئة تحرير الشام" والفصائل سيطرت على 11 قرية في ريف حماة خلال ساعة
09:56 | 2024-11-30
"هيئة تحرير الشام" والفصائل: سيطرنا على اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي
09:53 | 2024-11-30
باسيل في افتتاح معرض البترون الميلادي: الهدنة ليست سلاما وكذلك وقف الاعمال العدائية ووقف اطلاق النار فالسلام الحقيقي يتحقق بالحقوق والعدالة وصحيح ان الحكام يناقشونه ويتفاوضون حوله ولكن الشعوب هي من تصنعه
09:42 | 2024-11-30
وزيرا خارجية إيران وروسيا يعلنان دعمها لسوريا في مواجهة "الجماعات الإرهابية"
09:27 | 2024-11-30
"هيئة تحرير الشام" والفصائل: نوسع حاليا سيطرتنا في ريف حماة الشمالي
09:20 | 2024-11-30
وسائل إعلام موالية للفصائل المسلحة في سوريا: الفصائل قطعت الطريق الدولي بين مدينتي حلب والرقة
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 17:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 17:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 17:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24