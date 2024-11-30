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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن موشيه يعلون: الطريق الذي يتم جرنا إليه حاليا هو احتلال وضم وتطهير عرقي في القطاع

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:13
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