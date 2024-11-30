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التلفزيون الفلسطيني: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 46

Lebanon 24
30-11-2024 | 07:22
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