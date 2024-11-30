Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

Lebanon 24
30-11-2024 | 07:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: أغارت طائرات حربية لسلاح الجو اليوم على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة عسكرية لحزب الله في منطقتي الناقورة وياطر
lebanon 24
30/11/2024 20:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم
lebanon 24
30/11/2024 20:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المناطق الجديدة التي يعمل فيها الجيش تضم منصات إطلاق صواريخ استخدمها حزب الله في الأشهر الأخيرة
lebanon 24
30/11/2024 20:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 12 مقرا عسكريا بالضاحية الجنوبية تابعة لهيئة الاستخبارات وللوحدة الصاروخية لحزب الله
lebanon 24
30/11/2024 20:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:27 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:43 | 2024-11-30
13:41 | 2024-11-30
13:39 | 2024-11-30
13:38 | 2024-11-30
13:38 | 2024-11-30
13:31 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24