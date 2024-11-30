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الحكومة السورية: تنسيق مع المحافظين والمسؤولين العسكريين في حلب لضمان أمن المدنيين

Lebanon 24
30-11-2024 | 07:47
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