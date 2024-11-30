باسيل في افتتاح معرض البترون الميلادي: الهدنة ليست سلاما وكذلك وقف الاعمال العدائية ووقف اطلاق النار فالسلام الحقيقي يتحقق بالحقوق والعدالة وصحيح ان الحكام يناقشونه ويتفاوضون حوله ولكن الشعوب هي من تصنعه

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