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باسيل في افتتاح معرض البترون الميلادي: الهدنة ليست سلاما وكذلك وقف الاعمال العدائية ووقف اطلاق النار فالسلام الحقيقي يتحقق بالحقوق والعدالة وصحيح ان الحكام يناقشونه ويتفاوضون حوله ولكن الشعوب هي من تصنعه

Lebanon 24
30-11-2024 | 09:53
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