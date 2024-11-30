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رويترز: دمشق تتوقع وصول عتاد عسكري روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية خلال 72 ساعة

Lebanon 24
30-11-2024 | 10:36
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