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وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة لبحث مقترحات بشأن غزة (العربية)

Lebanon 24
30-11-2024 | 11:06
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