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منظمة "وورلد سنترال كيتشن" تعلن إيقاف عملياتها في قطاع غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-11-2024 | 11:13
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